بلغت الإيرادات الجمركية للجزائر 1.097.86 مليار دينار خلال سنة 2019 مقابل 1.026.28 مليار دينار خلال 2018 مسجلة بذلك ارتفاعا بـ 7 بالمائة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية "اليوم الثلاثاء نقلا عن المديرية العامة للجمارك.

وأوضح ذات المصدر أن هذا التحسن يرجع أساسا إلى التحصيلات "الاستثنائية" التي أنجزت بعنوان التسوية في مداخيل الجمارك بميناء الجزائر خلال السنة الفارطة والتي ارتفعت إلى 177.06 مليار دج، فضلا عن أشغال إحصاء حسابات التسيير التي تقوم بها الجمارك.

و ساهمت التحصيلات الجمركية لسنة 2019 في تمويل ميزانية الدولة بمقدار 947.05 مليار دج مقابل حوالي 882.13 مليار دج في 2018 أي بارتفاع حوالي 7.36 بالمائة، حسب المعطيات الإحصائية لمديرية الدراسات و الإحصاء للجمارك.

وحسب ذات المصدر، شكلت الإيرادات الموجهة لميزانية الدولة نسبة 86.26 بالمائة من إجمالي إيرادات الجمارك خلال العام الفارط. أما الحصة الموجهة لصندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية فقد بلغت ما يقارب 93.2 مليار دج مقابل 89.16 مليار دج، أي بارتفاع 4.52 بالمائة خلال نفس فترة المقارنة المذكورة آنفا.

و حسب مديرية الدراسات و الاستشراف بالمديرية العامة للجمارك فإن الإيرادات الموجهة للصندوق الوطني للتقاعد بلغت حوالي 50.47 مليار دج مقابل 46.37 مليار دج، أي بارتفاع كذلك بنسبة 8.84 بالمائة.أما بخصوص الإيرادات الموجهة لصندوق حسابات التخصيص الخاصة فقد بلغت 6.06 مليار دج مقابل 6.32 مليار دج، مسجلة بذلك انخفاضا بـ 3.97 بالمائة.

وتراجعت المداخيل الموجهة للبلديات بأكثر من النصف في 2019، لتبلغ 1.074 مليار دج مقابل 2.294 مليار دج في 2018 مسجلة انخفاضا قدره 53.17 بالمائة .

وأظهر التطور الشهري للمبالغ المحصلة من طرف الجمارك أن المداخيل الجمركية عرفت "ارتفاعا ملحوظا" بنسبة 56.65 بالمائة وهو ما يمثل "التطور الأكثر أهمية في عام 2019" لتصل بذلك إلى قرابة 133 مليون دينار مقابل 84.6 مليون دينار في نوفمبر الماضي.

و تتعلق الزيادة المسجلة في ديسمبر الماضي بجميع الإيرادات الميزانياتية وتلك المخصصة لصندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية وحسابات التخصيص و البلديات وأخيرا الصندوق الوطني للتقاعد.

وبلغت الإيرادات المخصصة للميزانية 116.86 مليون دينار (+ 59.34 بالمائة)، فيما بلغت تلك الموجهة لصندوق الضمان و التضامن للجماعات المحلية حوالي 9.7 مليون دينار (+ 37.35 بالمائة).

وتم تسجيل نفس المنحى التصاعدي للإيرادات المخصصة لحسابات التخصيص الخاصة بمبلغ 830.000 دينار (+ 78.49 بالمائة)، فيما بلغت تلك الموجهة للبلديات107 مليون دينار (+ 38.51 بالمائة) وبلغت تلك المخصصة للصندوق الوطني للتقاعد حوالي 5.02 مليون دينار (+ 37.45 بالمائة).