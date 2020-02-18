تسببت حوادث المرور، في الفترة ما بين 9 و 15 فبراير الجاري، في وفاة 45 شخصا وإصابة 1494 آخرين بجروح.

وأوضحت اليوم الثلاثاء مصالح الحماية المدنية، أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية الجزائر بوفاة 10 أشخاص

وجرح 153 آخرين في 155 حادث مرور.

و على صعيد آخر، قامت وحدات الحماية المدنية بـ 1036 تدخلا سمح بإخماد 732 حريقا مختلفا، في حين أحصت، خلال الفترة نفسها، 5463 تدخلا لتغطية 4725 عملية إسعاف وإنقاذ أشخاص في حالة خطر.

وإجمالا، سجلت الحماية المدنية خلال الأسبوع المذكور 25794 تدخلا شمل مختلف مجالات أنشطتها المتعلقة بحوادث المرور، الحوادث المنزلية، الإجلاء الصحي، إخماد الحرائق وتغطية الأجهزة الأمنية لمختلف التظاهرات.