تم اليوم الثلاثاء بولاية البويرة ربط أكثر من ألف ساكنة بشبكة الغاز الطبيعي موزعة عبر أربعة بلديات " بلدية بشلول 270 منزل، بلدية البويرة 184منزل، قرومة400منزل، آث منصور 184منزل"

وتندرج هذه العملية التي أشرف على انطلاقها والي ولاية البويرة لكحل عياط عبد السلام ضمن البرنامج الخماسي 2014/2019 حيث تطلبت غلافات ماليا 420 مليار سنتيم من صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.

ودعا الوالي خلال إشرافه على هذه العملية المسؤولين المحليين إلى إحصاء جميع المداشر والقرى والمشاتي قصد وضعها ببرنامج خاص لربطها بشبكة الغاز.

وقد أعرب السكان المستفيدون اليوم من هذه الخدمة عن فرحتهم الكبيرة بعد عناء دام لسنوات طويلة مع قارورة البوتان و التي كانت تزداد حدتها خلال موسم البرد بالنظر إلى أن منطقة ولاية البويرة معروفة بشدة البرد و تساقط الثلوج الكثيفة في فصل الشتاء.

للإشارة فإن نسبة التغطية بالغاز الطبيعي بولاية البويرة تقارب حاليا 84 بالمائة في انتظار استكمال العمليات الأخرى الجاري إنجازها عبر مختلف بلديات الولاية للرفع من هذه النسبة.

و يشار في هذا السياق إلى أن 44 بلدية من أصل 450 بلدية تقع عبر إقليم ولاية البويرة مزودة بخدمة الغاز الطبيعي لتبقى بلدية المقراني تصنع الاستثناء.

للتذكير فإن هذه العملية تعتبر "الأولى" من نوعها خلال السنة الجديدة.

و يذكر أيضا وأنه خلال الاحتفالات بذكرى يوم شهيد التي تعيشها الولاية على غرار باقي ولايات الوطن شهدت إشراف ذات الوالي الولاية على إعطاء إشارة انطلاق أشغال تدعيم الطريق الوطني رقم 25 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو على مسافة8.5كلم وهو المشروع الذي سيكلف الخزينة 32مليار سنتيم على أن ينجز في غضون 8 أشهر.