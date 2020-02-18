مني المنتخب الوطني بهزيمة ثقيلة، اليوم الثلاثاء، من نظيره المصري بنتيجة (4-1)، ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لكأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً المقامة بالسعودية.

وسجل أهداف اللقاء أسامة أحمد (7، 46)، محمود عبد المحسن (83) إبراهيم عادل (92) لمصر ومحمد بوكرمه (72) للجزائر.

وفي نفس المجموعة فاز المنتخب السعودي لكرة القدم على نظيره الفلسطيني بنتيجة 0/4 بملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

وأنهى "الأخضر" السعودي الشوط الأول متقدما بهدف دون رد حمل توقيع اللاعب محمد مران في الدقيقة 24 وأضاف حسين العلي الهدف الثاني عند الدقيقة 56، وعاد مران ليسجل هدفين في الدقيقتين 65 و 90+4 مسجلاً 3 أهداف "هاتريك ".

وبهذه النتائج تتصدر السعودية ومصر ترتيب المجموعة بـ3 نقاط، فيما تتذيل الجزائر وفلسطين جدول الترتيب بدون نقاط.

يذكر أن الأول والثاني يتأهلان للدور ربع النهائي من المنافسة التي يشارك فيها 16 منتخبا موزعا على أربع مجموعات من أربعة فرق.