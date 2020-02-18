كشفت السلطات الصحية البريطانية عن تضاعف عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بعد الإعلان عن أربع حالات جديدة.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن اثنين من المصابين طبيبان يعملان بمركز "كاونتي أووك" الطبي بمدينة برايتون جنوب إنجلترا مشيرة إلى أن السلطات الصحية بالمدينة قامت بإغلاق المركز الطبي كإجراء احترازي ليتم تنظيفه بشكل كامل.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة أن فيروس كورونا "تهديد وشيك خطير" للصحة العامة وكشفت عن إجراءات جديدة لمكافحة انتشاره تجبر السلطات المشتبه في إصابتهم على دخول الحجر الصحي وعدم السماح لهم بالمغادرة واحتمال إرسالهم إلى أماكن معزولة إذا كانوا يمثلون تهديدا للصحة العامة.

وقامت بريطانيا أول أمس الأحد بإجلاء حوالي 200 شخص من الأجانب والبريطانيين على متن رحلة الإنقاذ الأخيرة من مدينة ووهان الصينية والتي وصلت بريطانيا وهبطت في قاعدة جوية تابعة للجيش.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد ذكرت أن اكتشاف عدد صغير من حالات الإصابة في بريطانيا وفرنسا قد يكون بمثابة "شرارة ستتحول إلى حريق كبير ولكنها حتى الآن مجرد شرارة".