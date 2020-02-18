قررت لجان مسجدية إنشاء مسجدين بحي أولاد حريد بأعالي مدينة ڤالمة. إلى هنا فالخبر مفرح ومستحب، خاصة أنه يتعلق بعمارة المساجد وإقامتها وترميمها وصيانتها، ويدخل هذا الفعل أيضا في الصدقة الجارية، ومن فضل ذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال ”مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلَّهِ كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ أَوْ أَصْغَرَ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ”. لكن الغريب في الأمر هو أن المسجد الأول، الذي شرعت في إنجازه إحدى المقاولات منذ أشهر، لا يبعد عن مشروع المسجد الثاني الذي بدأت أشغال تهيئة الأرضية به مؤخرا، سوى بأمتار قليلة، إضافة إلى أن تعداد السكان قليل جدا ولا يستدعي إنجاز مسجدين متقابلين، في وقت ما تزال مشكلة عدم توفر الحي على مدرسة تطرح وبحدة في ظل تمدرس التلاميذ بمؤسسات تعليمية بعيدة عن هذا الحي.