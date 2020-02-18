أعلنت الجزائرية للطرق السيارة، اليوم الثلاثاء، عن غلق نفق عين شريكي بالجباحية، في ولاية البويرة، باتجاه الجزائر العاصمة، وذلك لتزفيت قارعة الطريق داخل النفق،



وأوضحت الشركة في بيان لها على صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، "أن الغلق المؤقت للنفق، راجع إلى أشغال تزفيت قارعة الطريق داخل النفق، والمرحلة الأولى من الأشغال، ستكون على مستوى الأنبوب T2 ".



وأضاف ذات المصدر، أن "الغلق المؤقت للنفق، سيكون من اليوم الاربعاء بداية من الساعة منتصف الليل (00:00)، إلى السبت القادم 22 فيفري الجاري في نفس التوقيت



وذكرت الجزائرية للطرق السيارة، أنه في "إطار إتمام أشغال إعادة تهيئة وتأهيل النفق تشرع ابتداء من الثلاثاء بعملية تزفيت قارعة الطريق بمادة الإسفلت BBM" .



وللتقليل من الإزعاج الناتج عن الأشغال، برمجت ذات المصالح على ما يلي:



المرحلة الأولى، تخص حركة الوزن الثقيل والشاحنات القادمة من الشرق حيث يتم تحويل السير من الطريق السيار نحو الطريق الوطني رقم 5 عبر مدخل البويرة شرق واد هوس، والعودة إلى الطريق السريع عبر محول الجباحية أو القادرية.



والمرحلة الثانية، تخص حركة السيارات وحافلات النقل الجماعي حيث يتم تحويل السير من على الطريق السيار نحو الطريق الوطني رقم 5 عبر مخرج واد الرخام والعودة إلى الطريق السريع مجددا عبر محول جباحية أو قادرية



وحسب ذات البيان فأنه لن تمس حركة السير ب الأنبوب T1 الذي يضمن الحركة اتجاه الشرق .



هذا وتجدر الإشارة إلى أنه انتهت الاشغال في الأنبوب T1 بعد إجراء عمليات تعبيد .