أعلنت الخارجية الجزائرية، اليوم الثلاثاء في بيان لها، بأنها "أخذت علما بإقدام حكومة جمهورية كوت ديفوار على فتح ممثلية قنصلية في مدينة العيون بالصحراء الغربية".

وأضافت الخارجية "إن مثل هذا الفعل الصادر عن عضو مؤسس للاتحاد الإفريقي إخلال بالالتزامات المترتبة عن العقد التأسيسي للاتحاد، وهو في ذات الوقت خرق صارخ للقانون الدولي وللوائح مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية".

وواصل البيان "ومهما يكن من أمر فإن إقدام بعض الدول الإفريقية، المؤسسة للأسف للاتحاد الإفريقي، لا يعدو كونه حلقة جديدة في سلسلة طويلة من المناورات وسياسة الهروب إلى الأمام، لن تلبث أن يتجاوزها الزمن وتأتي عليها قوة القانون والشرعية الدولية والتمسك القوي للشعب الصحراوي بحقه الطبيعي والشرعي في تقرير مصيره".