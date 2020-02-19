سجلت، اليوم الأربعاء، هزة أرضية بقوة 3.6 درجات على سلم ريشتر بولاية جيجل.

وأفاد مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، على موقعه الرسمي في "الفايسبوك" أن الهزة الأرضية التي سجلت في حدود الثامنة صباحا وثلاثة وثلاثين دقيقة (08:33) من نهار اليوم حدد مركزها على بعد ستة كيلومترات شمال شرق مدينة العوانة بولاية جيجل.

للإشارة كانت منطقة العوانة بولاية جيجل قد سجلت قبل الهزة الأرضية لنها اليوم، تسع هزات أرضية خلال شهرجانفي الماضي وبداية فيفري الجاري.