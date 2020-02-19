أمر وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري ، إطارات القطاع بضرورة الانتهاء من إنجاز المشاريع المبرمجة في إطار صيغة البيع بالإيجار "عدل" واحترام المواعيد المحددة في دفتر الشروط.

وأكد الوزير خلال اجتماعه أمس الثلاثاء بإطارات القطاع، إلزامية دراسة جميع العراقيل التي تقف حجر عثرة في وجه هذه المشاريع وتقدم انجازها مع التأكيد على حسن النوعية المنصوص عليها في دفتر الشروط. وتطرق الاجتماع إلى نسبة إنجاز مشاريع "عدل" عبر كافة أنحاء الوطن وكيفية تسريع وتيرة إنجازها " مشروع بمشروع".

وشدد الوزير على :" ضرورة الانتهاء من إنجاز هذه المشاريع، واحترام المواعيد المحددة في دفتر الشروط ودراسة جميع العراقيل التي تقف حجر عثرة في وجه هذه المشاريع وتقدم إنجازها مع التأكيد على حسن النوعية المنصوص عليها في دفتر الشروط". كما شدد ناصري على عدم إعطاء تعهدات بتسليم هذه المشاريع دون التأكد من نوعية السكنات المسلمة ومراقبتها، سيما فيما يتعلق بتوفرها على التهيئة الكاملة.

وكان الاجتماع فرصة للتطرق إلى ملف التجهيزات العمومية حيث كلف المديرالعام للتجهيزات العمومية بضرورة إحصاء جميع المشاريع على أن يبرمج اجتماع خاص بها في الأيام القليلة القادمة.وفي ذات السياق أمر ناصري المديرين الجهويين لوكالة "عدل"(عنابة، قسنطينة وهران، الجزائر غرب، الجزائر شرق وورڤلة بالجنوب الجزائري) بضرورة معاينة كل السكنات قبل تسليمها وبرمجة خرجات ميدانية لمعاينة نوعية السكنات رفقة ممثلي المكتتبين إن أمْكَنَ ذلك.

وبدوره، أكد المدير العام لوكالة "عدل" وكذا المديرين الجهويين للوكالة حرصهم الشديد على بذل كل الجهد لاستكمال كل المشاريع والعمل بكل جدية لخدمة المكتتب.