أعلنت شركة المياه و التطهير للجزائر "سيال" عن تذبذب في تويع الماء الشروب اليوم الأربعاء في منطقة عين النعجة الواقعة في بلدية جسر قسنطينة بالعاصمة.

وأوضحت "سيال" في بيان لها أن إنقطاع الماء سيكون بداية من الساعة التاسعة صباحا(09:00 ) إلى غاية الساعة الخامسة مساء (17:00 ) بسبب أشغال الصيانة على مستوى مرافق للإنتاج.

وجاء في بيان الشركة " تعلم سيال زبائنها، أنّ تذبذبات في عملية توزيع المياه قد تشهدها منطقة عين النعجة الواقعة ببلدية جسر قسنطينة، مضيفا أن خدمة التزويد بالماء الشروب ستستأنف تدريجيا في نفس اليوم الأربعاء 19 فيفري 2020، في بداية الأمسية".

وأعلنت" سيال" عن تسخيرها لشاحنات ذات صهاريج لضمان تزويد المستخدمين ذوي الأولوية (المؤسسات العمومية والمستشفيات بالمياه).