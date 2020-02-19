أجلت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة اليوم الأربعاء، محاكمة عبد الغني هامل وأفرادا من عائلته ومسؤولين سابقين في عدة قضايا فساد إلى 11 مارس المقبل.

ووصل المدير الأسبق للأمن الوطني رفقة أبنائه وزوجته وابنته للمثول أمام المحكمة في ملف فساد رفقة وزراء وإطارات سابقین في الدولة، منهم عبد الغني زعلان، عبد المالك بوضياف، زبير بن صبان وموسى غلاي.

ويتابع هامل وعائلته بتهم عدة منها الثراء غير المشروع بالزيادة المعتبرة في الذمة المالية غير المبررة، والحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة، تبييض الأموال وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة.

قاضي الجلسة بمحكمة سيدي امحمد، يباشر النظر في القضية الثانية للمدير العام للأمن الوطني، عبد الغني هامل، والمتعلقة بنهب العقار في الولايات.

وطلب محامو الدفاع دمج القضية بملف الفساد، وتأجيلها إلى 11 مارس، ووكيل الجمهورية يرفض الطلب.

كما رفض القاضي طلب محامي الدفاع عن والي تیبازة السابق موسى غلاي الإفراج المؤقت للمتهم.

قرر القاضي بمحكمة سيدي امحمد ضم القضية الثانية لعبد الغني هامل المتمثلة في تهمة نهب العقار، مع قضية الفساد، وتأجيلهما إلى 11 مارس المقبل.