قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي أن حصة الجزائر من الحجاج عرفت زيادة بـ 5100 إضافة إلى الحصة القديمة، كاشفا عن قبول 16 وكالة سياحية جديدة للمشاركة في عملية تنظيم الحج.

وقال بلمهدي لدى افتتاحه الطبعة الخامسة من الصالون الوطني للحج والعمرة بقصر المعارض إن الجزائر استفادت من حصة جديدة بـ 5100 حاج بعد استجابة السلطات السعودية، كاشفا عن مشاركة 54 وكالة سياحية وطنية في عملية الحج لهذا الموسم منها وكالتان عموميتان، و16 وكالة جديدة لم تشارك من قبل في تنظيم عمليتي الحج والعمرة، داعيا الوكالات التي تملك خبرة إلى مرافقة هذه الوكالات.