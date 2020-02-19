أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن إلغاء نظام ELCO لتعليم لغة وثقافة البلد الأصلي، الموجه لأبناء الجاليات بأوروبا، والمعتمد في فرنسا منذ 1997، وذلك اعتبارا من بداية العام الدراسي 2020.

وفي كلمة ألقاها أمس الثلاثاء في مدينة ميلوز شمال شرق فرنسا، قال ماكرون: "عدونا هو الانفصالية والتي تتعارض مع قيم الحرية والمساواة وسلامة الجمهورية ووحدة الأمة".

واعتبر ماكرون، نظام ELCO، أنه يشكل أحد عوامل الانفصالية في فرنسا، الذي يشمل قرابة 80 ألف شخص من 9 دول، هي الجزائر والمغرب وتونس وتركيا وكرواتيا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال وصربيا.

وأكد ماكرون أن حكومته ستوقف تدريجيا استقبال "الأئمة المستقلين" الذين ترسلهم دول أجنبية مثل تركيا والجزائر والمغرب إلى فرنسا، والبالغ عددهم قرابة 300 شخص سنويا، لتبديلهم بأئمة تلقوا تعليمهم داخل فرنسا.

وشدد على أن التخلي عن نظام الأئمة الأجانب "مهم للغاية للحد من هذه التأثيرات الأجنبية وضمان أن يحترم كل شخص قوانين الجمهورية احتراما كاملا"، مشيرا إلى أن "وضع خطة ضد الإسلام سيكون خطأ كبيرا".