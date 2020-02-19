كشف أمين أندلسي الناطق الرسمي باسم شركة الخطوط الجوية الجزائرية ،اليوم الأربعاء ، في برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى، عن تشكيل خلية أزمة للتكفل ببرامج الرحلات بعد دخول إضراب مضيفي الطيران هذا الأربعاء يومه الثالث.

وأوضح أمين أندلسي، أن الشركة لجأت لكراء طائرتين من شركة طاسيلي للطيران والتعاقد مع مضيفين في الطيران أكملوا تكوينهم في مراكز تكوين مؤهلة معتمدة من طرف الدولة حيث استطعنا ضمان 60 بالمائة من برامج الرحلات.

وندد ضيف الصباح بالإضراب الذي وصفه بغير الشرعي والذي تفاجأت به الشركة لافتا هنا إلى اطلاعه على بيان المطالب من خلال مواقع التواصل وهي في المجمل مطالب مهنية اجتماعية .

وقال أندلسي إنه عقب صدور حكم العدالة القاضي بعدم شرعية الإضراب قمنا بتوقيف تحفظي لـ 82 عاملا لم يلتحقوا بمواقع عملهم، علما أن عدد مضيفي الطيران في الشركة يبلغ 1100 موزعين على 56 طائرة.

من جهة ثانية أعلن ذات المتحدث عن خطة لتدعيم أسطول الجوية الجزائرية بـ 29 طائرة على دفعات.

وفي المجال التنافسي أشار الناطق الرسمي باسم شركة الخطوط الجوية الجزائرية إلى عزم شركة الخطوط الجوية الفرنسية دخول السوق الجزائرية بطرح خطة استثمار كبيرة تضمن من خلالها 17 رحلة أسبوعيا بين الجزائر وفرنسا معتبرا هذا استهدافا مباشرا لنشاط الجوية الجزائرية.