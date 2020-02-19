انتشلت مصالح الحماية المدنية جثة امرأة كانت عالقة بين الصخور بشاطئ الفردوس ببلدية عين الترك (غرب وهران)، حسبما علم اليوم الأربعاء من ذات الهيئة.

وفور تلقيها للنداء تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لعين الترك أمس الثلاثاء لانتشال جثة امرأة تبلغ حوالي 50 سنة كانت عالقة بين الصخور بشاطئ الفردوس (بارادي بلاج) بعين الترك، حسب نفس المصدر الذي أشار إلى أنه تم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثت بمستشفى مجبر تامي بذات البلدية.

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية في نفس اليوم بمنطقة "كاب كاربون" ببلدية أرزيو من أجل حريق شب داخل مسكن يتكون من ثلاثة طوابق والذي تمت السيطرة عليه في "ظرف وجيز" مع منع انتشاره إلى بقية المساكن المجاورة.

وقد تم خلال نفس العملية إنقاذ ضحية من جنس أنثى تبلغ من العمر 38 سنة كانت تعاني من ضيق في التنفس نتيجة استنشاقها للدخان حيث قدمت لها الإسعافات الأولية بعين المكان وحولت إلى مستشفى المحقن بأرزيو.

وقد تم تسخير خلال هذه العملية شاحنة للنجدة وشاحنة إطفاء وأخرى للاتصال وسيارة إسعاف و20 عونا من مختلف الرتب.