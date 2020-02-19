توفي شخصان رجل وامرأة وأصيب 13 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة إثر حادث مرور وقع اليوم الأربعاء بعين تموشنت نتيجة اصطدام مركبتين حسبما علم لدى المدير الولائي للحماية المدنية الرائد مراد بن سالم.

ووقع الحادث على مستوى محور الطريق الوطني رقم 86 في جزئه الرابط بين بلديتي حمام بوحجر وحاسي الغلة إثر اصطدام سيارة سياحية بمركبة نفعية أودى بحياة امرأة تبلغ من العمر 73 سنة ورجل آخر في 46 من عمره في عين المكان فيما أصيب

13 شخصا آخرين بجروح متفاوتة الخطورة نقلوا على إثرها على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات الطبية لمدينة حمام بوحجر حسبما أضافه نفس المصدر.

وقد تنقلت والي عين تموشنت لبيبة ويناز إلى مكان الحادث وكذا مصلحة الاستعجالات الطبية بحمام بوحجر للوقوف على حالة المصابين والاطمئنان عليهم.

من جهتها، فتحت مصالح الدرك الوطني المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد ملابسات هذا الحادث.