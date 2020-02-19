كشفت الحكومة البريطانية اليوم الأربعاء، عن نظام جديد للهجرة يتم تطبيقه في مرحلة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، يبدأ من جانفي 2021 .

وينهي النظام الجديد، الذي أعلنت عنه وزارة الداخلية، حرية حركة الأفراد القادمين من دول الاتحاد الأوروبي للعمل في بريطانيا، ويساعد على "تأكيد سيطرة الحكومة على الحدود واستعادة ثقة الشعب فيها" .

ويقوم النظام الجديد على منح نقاط لكل طالب هجرة على أساس مهارات ومؤهلات ورواتب ومهن معينة، ومنح تأشيرة العمل لمن يحصل على عدد كاف من هذه النقاط.

ووفقا للنظام الجديد، فإنه لن يسمح بمنح تأشيرات عمل للأشخاص ذوي المهارات المنخفضة، في محاولة لثني الشركات عن الاستعانة "بالعمالة الرخيصة" القادمة من دول الاتحاد الأوروبي، ولحثها على الاستثمار في عمالتها الحالية والاحتفاظ بها.

ويساوي نظام الهجرة الجديد بين طالبي الهجرة القادمين من دول الاتحاد الأوروبي وبقية دول العالم، مع إعطاء الأولوية "لذوي المهارات الأعلى والمواهب الأفضل، بمن في ذلك العلماء والمهندسين والأكاديميين."

من جهتها قالت بريتي باتيل، وزيرة الداخلية، إن النظام الجديد "سيجذب أفضل المواهب والمهارات من مختلف أنحاء العالم بما يعزز من اقتصادنا ومجتمعنا ويطلق الطاقات الكامنة لبلادنا."