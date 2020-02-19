أنهيت مهام مدير مستشفى قصر البخاري، جنوبي المدية، يحي أزاديد، بدءا من اليوم الأربعاء، وتم تنصيب يوسف زواوشة الذي كان سابقا على رأس المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بدائرة الشهبونية، أقصى جنوب غربي الولاية.

ويرجح أن قرار إنهاء مهام ذات المدير على علاقة بفيديو استغاثة كانت قد تداولته مواقع التواصل الاجتماعي قبل أسابيع يتعلق بمعاناة مرضى القصور الكلوي بمصلحة تصفية الدم التابعة للمستشفى والتي شهدت نقصا كبيرا في المياه المستخدمة في عمليات تشغيل أجهزة التصفية مما أثر سلبا على سير تلك العمليات لعدة أيام .