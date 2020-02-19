تشهد أربع بلديات بولاية سكيكدة بدءا من اليوم الأربعاء تذبذبا في عملية توزيع مياه الشرب بعد التوقف الجزئي لمحطة تحلية مياه البحر، حسب ما علم من مصالح مؤسسة الجزائرية للمياه، وحدة سكيكدة.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أوضح سميح قيعس المكلف بالإعلام على مستوى الجزائرية للمياه بأن هذا التذبذب الذي سيخص بلديات سكيكدة والحدائق وحمادي كرومة وفلفلة بالنظر للتوقف الجزئي لمحطة تحلية مياه البحر المتواجدة بالمنطقة الصناعية الكبرى لسكيكدة وعملها بقدرة 80 بالمائة".

وأضاف قيعس بأن "هذا التوقف الجزئي مبرمج من أجل القيام بعملية التنظيف الكيميائي الضرورية للمحطة"، مفيدا بأن "المحطة ستنتج خلال هذه الفترة حوالي 80 ألف متر مكعب من مياه الشرب بدل 100 ألف متر مكعب والتي هي طاقتها الإجمالية".

كما أكد قيعس بأن "المحطة ستستأنف عملها فور انتهاء الأشغال المبرمجة"، مردفا بأنه تم وضع الرقم الأخضر للمؤسسة 1593 تحت تصرف المواطنين لطرح استفساراتهم أو الحصول على مزيد من المعلومات.

وأضاف ذات المصدر بأن "محطة التحلية تسطر سنويا برنامج توقفات يتم إعداده مسبقا من أجل القيام بأعمال التنظيف الكيميائي وأغلبها توقفات جزئية ضرورية لضمان استمرارية عمل المحطة التي تعد المزود الوحيد لمدينة سكيكدة والمنطقة الصناعية و هذا في انتظار استكمال بعض المشاريع الهامة التي تضمن عملية توزيع المياه بالمجمع الحضري لمدينة سكيكدة ككل منها مشروع إعادة تهيئة محطة المعالجة حمادي كرومة وكذا مشروع إعادة تأهيل شبكة الجر انطلاقا من سد القنيطرة إلى غاية محطة المعالجة حمادي كرومة الذي بلغ مراحل متقدمة."