تناقلت وسائل إعلام خبر طرد نيكولاي بيكرز، المدير العام لمتعامل الهاتف النقال "أوريدو" بسبب "رسميا" رغبته في طرد 900 عامل رغم أن المؤسسة لا تعاني من تراجع نشاطها.

انتشر خبر طرد المدير العام لـ"أوريدو" كالنار في الهشيم بعد أن تداولته صباح اليوم عدة صفحات في فايسبوك اعتبره البعض في الوهلة الأولى خبر آخر من بين الأخبار الكاذبة.

غير أن عدة وسائل إعلام وقنوات تلفزيونية أكدت المعلومة مشيرة أن قرار الطرد صدر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون استجابة لعريضة عمال كانوا مهددين بالطرد رغم أن متعامل الهاتف النقال لم يسجل تراجع في أرباحه بل بالعكس فالمؤسسة تنشط في راحة مالية.

وأوعزت مصادر أخرى أن السبب الحقيقي أكثر تعقيدا من مجرد خلاف اجتماعي مع عمال بل مرتبط بقضية تحويل أموال إلى الخارج وأشياء أخرى ولحد الساعة لم تصدر الشركة أي بيان...قضية للمتابعة.