استنكر المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، "كناباست"، اليوم الأربعاء، الاعتقالات والتضييقات والتعنيف ضد أساتذة التعليم الابتدائي والعمال والموظفين خلال ممارستهم لحق التظاهر السلمي.

وجددت نقابة "كناباست" في بيان لها، مطلبها إلى السلطات العمومية بضرورة الكف الفوري عن المساس بالحريات النقابية مع تأمين وحماية حقوقها.

ودعا المجلس، جميع الأساتذة والعمال إلى التجند الجماعي من أجل فرض سيادة القانون ودولة الحريات الفردية والجماعية.