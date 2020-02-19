أكد وزير التجارة، كمال رزيق، أمس الثلاثاء بالجزائر، الاستعداد التام لمصالح وزارة التجارة لتقديم كل الدعم لشعبة مربي المواشي مؤكدا سعي الوزارة لحماية المنتوج الوطني للحوم الحمراء والحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلكين، حسبما أفاد به اليوم الأربعاء بيان للوزارة.

وأوضح ذات المصدر أنه، "في إطار سلسلة الاجتماعات واللقاءات التنسيقية التي تعقدها وزارة التجارة مع كل الفئات والشعب التجارية المعنية بالبرنامج التحضيري لشهر رمضان المعظم، استقبل وزير التجارة، كمال رزيق في ساعة متأخرة من مساء يوم الثلاثاء بمقر وزارة التجارة بممثلي الفدرالية الوطنية لمربي المواشي".

ودار اللقاء حسب نفس المصدر حول النقاط المرتبطة بشعبة تربية المواشي حيث استمع الوزير إلى انشغالات ممثلي الفدرالية وتم التطرق إلى المشاكل التي يعاني منها المربين.

وأكد وزير التجارة "الاستعداد التام لمصالح وزارة التجارة لتقديم كل الدعم لشعبة مربي المواشي معربا أن الهدف الرئيسي للوزارة وهو حماية المنتوج الوطني من اللحوم الحمراء وكذا الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلكين خلال شهر رمضان من خلال تضافر الجهود للوصول إلى سعر معقول لهذه المادة على مستوى السوق الوطنية خلال هذه الفترة".

وفي ختام اللقاء شكر الوزير أعضاء الوفد على الاستعداد الذي أبدوه للانخراط في مسعى وزارة التجارة.