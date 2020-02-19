شرعت إدارة المستشفى الجامعي الدكتور بن زرجب بوهران، نهار اليوم، في عملية تعقيم واسعة لمصالحها، في أعقاب وفاة ثلاثة مرضى في مصلحة الاستعجالات، منهم ممرضة تعمل في ذات المستشفى.

وعاشت هذه المؤسسة الصحية طوال النهار حالة تأهب و"تخوف" عندما شاهد الناس كثيرا من العاملين فيها يرتدون "أقنعة طبية".

وعقد إطارات هذه المؤسسة الصحية الضخمة ثلاث اجتماعات متتالية مع رؤساء المصالح، وكذا مسؤولي مديرة الصحة وضباط في المديرية الولائية للأمن الوطني. تقرر فيها الشروع في عملية تطهير للمصالح الإستشفائية، للقضاء على "البؤر المحتمل أن تكون تحمل فيرواست، قد تنقل عدوى الأنفلونزا الموسمية التي توفي بسببها المرضى المذكورون.

كما انعقد لقاء مع المستخدمين، مساء اليوم، للتحسيس حول طريقة التعامل مع "الإشاعة القائلة بانتشار فيروس "كورونا فايروس".

وأكدت إدارة الستشفى أن الوفيات الثلاثة "لا علاقة لها إطلاقا بفيروس "كورونا فايروس". وأن الأمر يتعلق بأنفونزا موسمية حادة أصابت الضحايا الذين كانوا يعانون قبلها من أمراض أضعفت مناعتهم الطبيعية. ومنها حالة الضحية التي تشتغل في الجمارك. وهي أو مريضة تتوفى في مصلحة الاستعجالات". كما ذكرت الإدارة أن "الضحايا الثلاثة لم يكونوا يحملون نفس الفيروس، ما ينفي احتمال العدوى".