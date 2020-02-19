تجمع، اليوم الأربعاء، عشرات المتظاهرين بوسط مدينة خنشلة إحياء للذكرى الأولى لمظاهرة 19 فيفري التي تم خلالها إسقاط صورة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وحضر المظاهرة المجاهد لخضر بورقعة وعدد من النشطاء السياسيين منهم سمير بلعربي وسط هتافات مساندة للحراك الشعبي.

وفي يوم 19 فيفري 2019، تجمع عشرات المواطنين بوسط المدينة لاستقبال الناشط السياسي رشيد نكاز، وردا على استفزازات "مير" البلدية آنذاك.

وقام المتظاهرون بعد ذلك بإسقاط صورة عملاقة للرئيس المستقيل وسط هتافات "نحي التصويرة وخلي لعلام" في إشارة إلى نزع الصورة وترك العلم الوطني الذي كان معلقا بجانبها.