Kelly Ann Alexander كيلي آن ألكساندر مع فرسها "أليانا"

قالت سيدة تدعى كيلي آن ألكساندر إنها تعتقد بشدة أن فرسها كانت تسعى إلى لفت انتباهها بأنها مصابة بالسرطان قبل تشخيص الأطباء.

وأضافت ألكساندر، وهي من بلاكبيرن في منطقة غرب لوثيان في اسكتلندا، إنها كانت تشعر بحيرة إزاء اهتمام "أليانا" كثيرا بالجانب الأيمن من رأسها.

وشُخصت حالة السيدة، البالغة من العمر 43 عاما، بعد عدة نوبات مرضية، بأنها مصابة بورمين في المخ في عام 2015.

وتعافت منذ ذلك الوقت بعد إجراء عملية جراحية وعلاج إشعاعي وعلاج كيميائي.

وقالت ألكساندر، التي لا تزال تعاني من ضعف في الجانب الأيسر، إنها لن تتخلى عن فرسها التي كانت هدية زفافها.

"رباط خاص"

وقالت السيدة لبي بي سي: "لم أستطع فهم سبب محاولتها (الفرس) استنشاق رأسي".

وأضافت: "حاولت أن أتذكر هل استخدمت نوعا مختلفا من الشامبو؟ كنت استخدم نفس الشامبو، ودأبت (الفرس) على استنشاق الجانب الأيمن من رأسي".

وقالت: "لدي رباط خاص مع أليانا، ولن أتخلى عنها أبدا لأنها جزء من العائلة الآن".

وأضافت ألكساندر إنها كانت تعاني من نوبات سابقة، لكن لم تُشخّص حالتها بورم المخ إلا في وقت لاحق.

وقالت: "عندما نُقلت إلى المستشفى بعد تعرضي لنوبة أدت إلى إغماءة، قال الأطباء بشكل أو بآخر إنها مشكلة بسبب الكحول، وقالوا لي أن أذهب إلى طبيبي المعالج بعد استعادة الوعي".

Kelly Ann Alexander

وأضافت: "لم أكن قد تناولت مشروبا كحوليا منذ أسابيع".

وقالت: "ظننت في أسوأ الأحوال أنني مصابة بالصرع، لم أتصور على الإطلاق أنني مصابة بورم في المخ".

وقال هيو آدمز، المتحدث باسم الجمعية الخيرية لبحوث سرطان المخ، إنه سمع قصصا مماثلة تبدو فيها الحيوانات كما لو كانت تكتشف السرطان.

وأضاف: "اللافت للانتباه حقا فيما قالته كيلي آن هو مشكلات تشخيص الأطباء لحالتها".

وقال : "أمر صادم حقا أن يقال لها أن تعود للمنزل وتستعيد وعيها".

وأضاف: "إنه شيء نسمع عنه باستمرار لأن أورام المخ نادرة نسبيا، وقد تكون مشكلة تشخيص الحالة بسبب عدم توافر معرفة كافية لدى الأطباء بشأن أعراض المرض".

وتشمل أعراض أورام المخ الصداع أو مشكلات في الرؤية أو حدوث غثيان أو نوبات مرضية أو تغيرات في الشخصية أو تغيرات في الحواس.