تسبب حادث اصطدام بين حافلتين "حافلة النقل المدرسي مع حافلة لنقل المسافرين" وقع زوال اليوم في وسط مدينة ديرة عبر الطريق الوطني رقم 8 في إصابة 35 شخصا منهم ثلاث أشخاص في حالات حرجة.

وحسب المكلف بالإعلام لدى مديرية الحماية المدنية لولاية البويرة الملازم يوسف عبدات " فإن الحادث الجسيم نجم عن اصطدام حافلتين زوال اليوم الأربعاء في حدود الساعة منتصف النهار والربع عبر الطريق الوطني رقم 8 بإقليم بلدية ديرة 60 كلم جنوب مقر ولاية البويرة نجم عنه إصابة 35 شخصا أغلبهم من الأطفال المتمدرسين حولوا من طرف وحدة الحماية لبلدية ديرة وخواص ساهموا في العملية إلى مستوصف بلدية ديرة لتلقي العلاج.

وأثار الحادث الذي وقع غير بعيد عن مخرج بلدية ديرة استياء واسعا لدى أولياء التلاميذ الذين أكدوا أن الحافلات المخصصة للنقل المدرسي تشهد اكتظاظا في أغلب الحالات، ما استدعى الطلب بتعزيز حظيرة البلدية بحافلات لسد النقائص.

وأجمع أولياء التلاميذ على أن وضعية الطريق التي تشهد اكتظاظا بعرض الخضر والفواكه على أطرافه وما تخلفه من ازدحام يتسبب في نرفزة السواق وأن الاصطدام بين الحافلتين كان في وقت الذروة .