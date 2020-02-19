تسبب حادث اصطدام بين حافلتين " حافلة النقل المدرسي مع حافلة لنقل المسافرين" وقع زوال اليوم في وسط مدينة ديرة عبر الطريق الوطني رقم 8 في إصابة 35 شخص منها ثلاث حالات في حالات حرجة.

وحسب المكلف بالإعلام لدى مديرية الحماية المدنية لولاية البويرة الملازم يوسف عبدات " فإن الحادث الجسيم اصطدام حافلتين الذي وقع زوال اليوم الأربعاء في حدود الساعة منتصف النهار و والربع عبر الطريق الوطني رقم 8 بإقليم بلدية ديرة ب 60كلم جنوب مقر ولاية البويرة نجم عنه إصابة 35 شخص أغلبهم من الأطفال المتمدرسين حولوا من طرف وحدة الحماية لبلدية ديرة و خواص ساهموا في العملية إلى مستوصف بلدية ديرة لتلقي العلاج.

وأثار الحادث الذي وقع غير بعيد عن مخرج بلدية ديرة استياء واسع من طرف أولياء التلاميذ الذين أكدوا أن الحافلات المخصصة للنقل المدرسي تشهد اكتظاظا في أغلب الحالات، ما استدعى الطلب بتعزيز حظيرة البلدية بحافلات لسد النقائص.

وأجمع أولياء التلاميذ على أن وضعية الطريق التي تشهد اكتظاظا بعرض الخضر والفواكه على أطرافه وما تخلفه من ازدحام يتسبب في نرفزة السواق وأنه تزامن الاصطدام بين الحافلتين كان في وقت الذروة .