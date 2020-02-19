أعلنت فعاليات ونشطاء من الحراك الشعبي تأجيل ندوة جامعة كان من المقرر تنظيمها بقاعة حرشة حسان احتفالا بالذكرى الأولى للثورة الشعبية بعد رفض السلطات منح الترخيص لعقدها.

وجاء في بيان لمنظمي الندوة، اليوم الأربعاء "نحن فعاليات ونشطاء من الحراك الشعبي، احتفالا بالذكرى الأولى للثورة الشعبية دعونا لتنظيم ندوة وطنية جامعة يوم 20 فيفري 2020 في قاعة حرشة حسان بالجزائر العاصمة".

وأضاف البيان "بعد موافقة مسؤولي هذا المركب الرياضي، فوجئنا بغياب أي رد من طرف مديرية التنظيم والشؤون العامة لولاية الجزائر. مما اضطرنا إلى تأجيل هذه الندوة التي كان من المنتظر أن يحضرها مئات من نشطاء وفعاليات من الحراك الشعبي السلمي من كل ربوع الوطن".

وتابع البيان "غياب الرد هذا يأتي بعد منعنا من عقد ندوة صحفية يوم 16 فيفري داخل قاعة في فندق الأبيار، وعليه فإننا نندد بشدة ونستنكر بقوة هذه التصرفات التعسفية التي تعتبر تناقضا صريحا مع الخطاب الرسمي الذي يشيد بالحراك المبارك ويزعم رفع القيود وتسهيل النشاط الجمعوي والسياسي ! وبهذا يثبت النظام أنه يبقى وفيا لممارساته الشمولية والسلطوية مستغلا بذلك القوانين الجائرة من أجل منع الجزائريين من ممارسة حقهم في التجمع واستغلال القاعات العمومية".

وختم البيان "إننا نؤكد إصرارنا على مواصلة هذه المبادرة التي نأمل من خلالها المساهمة في النضال السلمي حتى تتحقق مطالب الحراك المشروعة ونجدد التزامنا بدعم هذه الثورة الشعبية حتى تحقق أهدافها كاملة و تفرض السيادة الشعبية وتجسد انتقال ديمقراطي حقيقي وسليم".