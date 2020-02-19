أوقفت قوات الشرطة بفرقة البحث والتدخل شخصا يحوز على كمية معتبرة من المخدرات بالإضافة إلى أوراق نقدية مزورة ومبلغ مالي معتبر،و هذا بعد الاستغلال الجيد للمعلومات التي وردت إلى المصلحة عن وجود شخص بحوزته كمية من المخدرات يقوم بترويجها في وسط الحي الذي يقيم فيه.

وقد تمكنت قوات الشرطة من تحديد هوية الشخص المشتبه فيه بعد تفتيش مسكنه أين تم العثور على صفيحة من المخدرات و30 ورقة نقدية مستنسخة و مزورة من فئة 1000 دينار و أكثر من 600 ورقة على هيئة أوراق نقدية مهيأة للتزوير ومبلغ مالي قدر بـ30000 دينار.

وقد أحيل على وكيل الجمهورية الذي أمر بإيداعه الحبس.