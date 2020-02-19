اجتمع خبراء قضائيين من الجزائر ،تونس ، موريتانيا ،المغرب و النيجر ، نهاية الأسبوع بمدينة ياسمين الحمامات بتونس وأسسوا اتحادا مغاربيا وآخر افريقيا للخبراء العدليين، بحسب ما ذكر احد الأعضاء المؤسسين ساسي ناقة خبير قضائي محاسبي من الجزائر.

وأفاد المتحدث في اتصال بـ "الخبر" أن هذين الحدثين تاريخيين بوصفهما سيشكلان فضاء مشترك لتبادل الخبرات وتقاسم التجارب بين مختلف الدول في مجال الخبرة القضائية، التي تعد احد العناصر المهمة في عملية التقاضي.

من جانبه قال رئيس جامعة جمعيات الخبراء القضائيين بالمغرب، عبد الرحيم قطبي، إن هذه الكيانات بعيدة عن كل التيارات السياسية، وتهتم بكل ماهو تقني وعلمي ، تماما مثلما هو نشاط الخبير القضائي الذي يلتزم بالحيادية في عمله والمسائل التقنية فقط.

وتشكل هذه الهيئات بحسب رئيس اتحاد الخبراء القضائيين الجزائريين يونس املال إضافة في العمل القضائي المغاربي والأفريقي، بوصفها فضاء مشتركا.