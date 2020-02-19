اجتمع خبراء قضائيون من الجزائر، تونس، موريتانيا، المغرب والنيجر، نهاية الأسبوع بمدينة ياسمين الحمامات بتونس وأسسوا اتحادا مغاربيا وآخر إفريقيا للخبراء العدليين، بحسب ما ذكر أحد الأعضاء المؤسسين ساسي ناقة خبير قضائي محاسبي من الجزائر.

وأفاد المتحدث في اتصال بـ "الخبر" أن هذين الحدثين تاريخيين بوصفهما سيشكلان فضاء مشتركا لتبادل الخبرات وتقاسم التجارب بين مختلف الدول في مجال الخبرة القضائية، التي تعد أحد العناصر المهمة في عملية التقاضي.

من جانبه قال رئيس جامعة جمعيات الخبراء القضائيين بالمغرب، عبد الرحيم قطبي، إن هذه الكيانات بعيدة عن كل التيارات السياسية، وتهتم بكل ماهو تقني وعلمي ، تماما مثلما هو نشاط الخبير القضائي الذي يلتزم بالحيادية في عمله والمسائل التقنية فقط.

وتشكل هذه الهيئات بحسب رئيس اتحاد الخبراء القضائيين الجزائريين يونس أملال إضافة في العمل القضائي المغاربي والإفريقي، بوصفها فضاء مشتركا.