وافقت الحكومة السعودية، أول أمس، على إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الجزائري. وجاء في بيان صدر عقب اجتماع الحكومة السعودية برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، أن “مجلس الوزراء وافق على اتفاق إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الجزائري”. وأضاف البيان أن “المجلس فوض ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والذي يشغل منصب رئيس الجانب السعودي في مجلس التنسيق الأعلى السعودي الجزائري، بالتوقيع على الاتفاق المشار إليه”. واتفقت الرياض والجزائر، في ديسمبر 2018، على إنشاء مجلس التنسيق خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى الجزائر. ويهدف مجلس التنسيق لتعزيز التعاون بين السعودية والجزائر في المجالات السياسية والأمنية ومكافحة الإرهاب والتطرف، بالإضافة إلى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة والتعدين والثقافة والتعليم.