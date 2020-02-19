علمت "الخبر" من مصادر طبية محلية مختصة أنه تم إيفاد لجنة طبية مختصة في أمراض الجلد على مستوى إحدى الابتدائيات الواقعة ببلدية عين بسام ب 23كلم جنوب غرب مقر ولاية البويرة لإجراء معاينة ميدانية و تشخيص لعديد الحالات التي ظهرت عليها تغيرات على الجلد و حكة شديدة .



وحسب ذات المصدر فإن النتائج الأولية التي ظهرت بعد إجراء الفحوصات على تلاميذ المدرسة الابتدائية ملوك رابح الواقعة بحي عراض صالح ببلدية عين بسام فقد تم تسجيل ما يقارب 200حالة قد أصيبت بمرض الجرب حيث ظهرت على الأطفال المتمدرسين تشوهات على الجلد كما ظهرت عليها حكة شديدة تزداد حدتها خلال ساعات الليل ، وأضاف ذات المصدر أن هذا المرض ينتقل من المصاب إلى الآخرين بواسطة الملامسة أو عن طريق الاستعمال المشترك للألبسة.



هذا وأفاد ذات المصدر وأنه خلال الدورية التي جابت بعض المدارس فقد تم تسجيل حالة لدى تلميذ بالمدرسة الابتدائية مرابطي شريف مصابة بمرض الحصبى لم يتم عزلها عن باقي التلاميذ.



