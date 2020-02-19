علمت "الخبر" من مصادر طبية محلية مختصة أنه تم إيفاد لجنة طبية مختصة في أمراض الجلد على مستوى إحدى الابتدائيات الواقعة ببلدية عين بسام 23 كلم جنوب غرب مقر ولاية البويرة لإجراء معاينة ميدانية وتشخيص لعديد الحالات التي ظهرت عليها تغيرات على الجلد وحكة شديدة .



وحسب ذات المصدر فإن النتائج الأولية التي أظهرت بعد إجراء الفحوصات على تلاميذ المدرسة الابتدائية ملوك رابح الواقعة بحي عراض صالح ببلدية عين بسام، كشفت عن إصابة ما يقارب 200 تلميذ بمرض الجرب حيث ظهرت على الأطفال المتمدرسين تشوهات على الجلد كما ظهرت عليها حكة شديدة تزداد حدتها خلال ساعات الليل ، وأضاف ذات المصدر أن هذا المرض ينتقل من المصاب إلى الآخرين بواسطة الملامسة أو عن طريق الاستعمال المشترك للألبسة.



هذا وأفاد ذات المصدر، أنه خلال الدورية التي جابت بعض المدارس فقد تم تسجيل حالة لدى تلميذ بالمدرسة الابتدائية مرابطي شريف مصابة بمرض الحصبة لم يتم عزلها عن باقي التلاميذ.



