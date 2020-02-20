أجرى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لقاءات صحفية مع وسائل إعلام وطنية وأجنبية تناولت مختلف القضايا الوطنية والدولية.

وفي هذا الصدد، سيتم اليوم الخميس نشر حديث مطول مع جريدة لوفيغارو (Figaro Le ) الفرنسية. كما ستبث في نفس اليوم مقابلة تلفزيونية في القنوات العمومية والخاصة وعلى أمواج الأثير ابتداء من الساعة الثامنة والنصف مساء.

أما يوم الجمعة فستبث مقابلة مع تلفزيون روسيا اليوم (Russia Today Arabic ) ابتداء من الساعة التاسعة ليلا بتوقيت الجزائر.