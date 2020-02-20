أعلن وزير التجارة كمال رزيق أمس الأربعاء، عن استحداث بوابة إلكترونية جديدة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة لفائدة أكثر من 400 مصدر والتي ستدخل حيز التطبيق في غضون شهر كأقصى تقدير.

وأوضح كمال رزيق خلال زيارة معاينة للغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة، أن "هذه البوابة الإلكترونية التي تأتي في إطار مسار الحكومة نحو رقمنة كل القطاعات "الهدف منها تسهيل عملية التصدير، حيث يسمح هذا الإجراء بعدم تنقل المصدرين من كل ربوع الوطن إلى الجزائر العاصمة وتمكينهم من الحصول على الوثائق الخاصة بهم".

وأكدت المديرة العامة لغرفة التجارة والصناعة وهيبة بهلول أن هذه البوابة الإلكترونية ستسمح بالتوقيع الإلكتروني لكل الوثائق المطلوبة لعملية التصدير مضيفة أنه خلال 2019 تم تسجيل أكثر من 8 آلاف عملية تصدير لمختلف الدول قام بها حوالي 400 مصدر.