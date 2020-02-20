أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر "سيال" ، اليوم الخميس، في بيان لها، أن الشركة برمجت أشغال إصلاح أربعة تسربات للمياه الشروب، مما يتطلب الوقف الكلي لقناتين رئيسيتين لنقل المياه التابعة لمحطة معالجة المياه الشروب ببودواو، التي تزود بلديات الجزائر العاصمة.

وحسب البيان ، فإن عملية الإصلاحات تبدأ من يوم الاثنين 24 فيفري على الساعة الثامنة صباحا، إلى غاية يوم الخميس 27 فيفري على الساعة الثامنة مساءً.وستمس الانقطاعات البلديات التالية:

عين طاية، هراوة، المرسى، برج البحري، الرغاية، الرويبة، برج الكيفان، باب الزوار، الكاليتوس، براقي، الحراش، المحمدية، وادي السمار، حسين داي، المقرية، باش جراح، بوروبة، جسر قسنطينة، بئر خادم، الجزائر الوسطى، بلوزداد، الشراقة، بني مسوس، دالي إبراهيم، باب الوادي، القصبة، وادي قريش، بولوغين والرايس حميدو.

كما ستعرف بلديات الدويرة، خرايسية، بابا أحسن، درارية، العاشور، أولاد فايت والسويدانية كذلك تذبذبات في شبكات التزود بالمياه الشروب.

وأكدت سيال استئناف وضمان العودة للتزويد المستمر في البلديات المتأثرة في الوقت المحدد، وتضمن الشركة تزويد المستهلكين ذوو الأولوية كالمؤسسات العمومية والاستشفائية بالشاحنات ذات صهاريج.