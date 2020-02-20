صرح نجم المنتخب الأرجنتيني ولاعب برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، بأنه لا يعتزم مغادرة النادي الكتالوني ويرغب بالبقاء فيه لحصد المزيد من البطولات قائلا: " لقد قلتها عدة مرات، في الوقت الذي يرغب النادي والجماهير بتواجدي لن تكون هناك مشاكل، وفكرتي هي البقاء في هذا النادي".

مضيفا "أريد الفوز ببطولة دوري الأبطال مرة أخرى ومواصلة الفوز بالبطولة الإسبانية والسعي دائما لتحقيق ذلك"، بحسب ما نقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

واختتم ميسي قائلا: "أتيحت لي العديد من الفرص لمغادرة برشلونة وكانت العديد من الأندية على استعداد لدفع الشرط الجزائي، لكن لم يخطر ببالي أبدا مغادرة الفريق".

تأتي تصريحات ميسي هذه بعد انتشار أنباء تتعلق بتعاقد إدارة ناديه مع "شركة خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي" لانتقاد اللاعبين.