ناشد مهاوة الأزهر شقيق فارس مهاوة الطالب الجامعي الموجود حاليا رفقة عائلته بمدينة ووهان الصينية التي تعيش وضعا صعبا بسبب انتشار فيروس كورونا، رئيس الجمهورية التدخل العاجل لإنقاذ أخيه وعائلته من المصير الغامض .

وقال أخ المعني في رسالته التي أسماها " النداء الأخير " : "سيدي الرئيس إني أخاطبك بصفتك رئيس الجمهورية بل أكثر من ذلك بصفتك أب الجزائر الجديدة .. أملنا في الله أولا وفيك أخيرا في إنقاذ ابننا فارس العالق في أوهام الصينية، إن حامل الجواز الأمريكي يتحرك من أجله الأسطول الأمريكي والجزائري من يتحرك من أجله أريد جوابا فقط؟" .