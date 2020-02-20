أرسل الاتحاد التونسي لكرة القدم خطابا رسميا للاتحاد الإفريقي يعلن رغبته استضافة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها في 29 ماي المقبل.

وحدد الاتحاد الإفريقي 20 من الشهر الجاري يعني اليوم مدة انتهاء فترة تقديم الطلبات.

وكان الاتحاد الإفريقي قد قرر تغيير نظام بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية وإقامة نهائي كل بطولة من مباراة واحدة في ملعب يتم تحديده سلفا.

وأشار الاتحاد التونسي إلى أنه التزم بكراسة الشروط للكاف مؤكدا رغبته وقدرته على تنظيم المباراة.

وكان الاتحاد المغربي قد أعلن أيضا رغبته في استضافة مباراتي نهائي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية كما طلب أحمد أحمد رئيس الكاف من رئيس دولة رواندا استضافة نهائي دوري الأبطال.