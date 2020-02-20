كشف عناصر الدرك الوطني بالطارف، ورشة لإعداد الأسلحة التقليدية وضبطوا ثلاث (03) بنادق صيد ومسدسا (01) آليا و(735) خرطوشة و(3.7) كيلوغرام من المواد المستعملة في إعداد وتعبئة الخراطيش، كما أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني ثلاثة أشخاص وحجزت (4000) خرطوشة من مختلف العيارات بسطيف، حسب ما أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضحت وزارة الدفاع الوطني، اليوم الخميس، أن "مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالناحية العسكرية الخامسة، أوقفت ثلاثة (03) أشخاص وحجزت (4000) خرطوشة من مختلف العيارات بسطيف، فيما كشف عناصر الدرك الوطني بالطارف، ورشة لإعداد الأسلحة التقليدية وضبطوا ثلاث (03) بنادق صيد ومسدسا (01) آليا و(735) خرطوشة و(3.7) كيلوغرام من المواد المستعملة في إعداد وتعبئة الخراطيش، بالإضافة إلى (119) قرص مهلوس".

وتابع البيان أنه "في إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 19 فيفري 2020 بتمنراست/ن.ع.6، ثلاثة عشرة (13) شخصا وضبطت ثلاث (03) مركبات رباعية الدفع و(07) مولدات كهربائية و(07) مطارق ضغط و(06) أجهزة كشف عن المعادن".

في سياق متصل، أوقف عناصر الدرك الوطني بقسنطينة/ن.ع.5، تاجر (01) مخدرات بحوزته (2930) قرص مهلوس، في حين تمكن عناصر الدرك الوطني، بوهران/ن.ع.2، من تفكيك ورشتين (02) للتصنيع غير الشرعي لمادة التبغ من مختلف الأنواع وضبط (258.95) طن من هذه المادة بالإضافة إلى أربع (04) شاحنات، وفق المصدر.



من جهة أخرى، أحبط حرس السواحل بالغزوات/ن.ع.2، محاولة هجرة غير شرعية لـ (13) شخصا كانوا على متن قارب مطاطي، فيما تم توقيف (38) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تمنراست وتلمسان وأدرار.