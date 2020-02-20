أعلن وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، اليوم الخميس بالجزائر،عن إنشاء جهاز متابعة للسحب والإشهار.

وقال الوزير بلحيمر خلال إشرافه على أشغال ورشة الإعلام الإلكتروني: "واقع وآفاق بالمدرسة العليا لعلوم الإعلام والصحافة"، أنه "جهاز خاص تجسده وزارة الاتصال لمراقبة استفادة وسائل الإعلام من الإشهار".

وقد ذكر عن وجود 150 موقع إلكتروني إخباري في الجزائر منها 84 فقط مصرح به لدى وزارة الاتصال، مؤكدا بأن الصحف والمواقع الإلكترونية ستتمكن من تغطية النشاطات الرسمية.