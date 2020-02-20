أعلن مجلس إدارة شركة السويدي إليكتريك المصرية عن تأسيس شركة جديدة في الجزائر، بشكل منفرد أو بالشراكة مع آخرين.

وأضافت الشركة المصرية في بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس، أنه سيتم إنشاء شركة خاصة بتوريد وتركيب وإنشاء وإدارة وتملك محطة أوعدة محطات لتوليد الطاقة الشمسية بقدرة إجمالي 50 ميغا وات.

كما تمارس كافة النشاطات التي توافق عليها السلطات الجزائرية المختصة، وذلك في ظل استلام الشركة لخطاب الموافقة على عرضها المقدم في الدعوة لتقديم العطاءات.

وأشار البيان إلى أن الشركة حققت صافي ربح خلال 2019 بقيمة 4.163 مليار جنيه مصري، مقابل صافي ربح بلغ 5.109 مليار جنيه مصري خلال العام الذي سبقه.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتصل إلى 46.628 مليار جنيه، مقابل 42.490 مليار جنيه خلال عام 2018.