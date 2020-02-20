رفض المكتب الفدرالي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، المجتمع اليوم الخميس بالجزائر، تأجيل الجولة الـ20 من بطولة الرابطة المحترفة الثانية، المقررة يوم السبت، بعد قرار المقاطعة الذي اتخذته أندية هذا القسم، حسب ما علم اليوم الخميس لدى رابطة كرة القدم المحترفة.

وأكد فاروق بلقيدوم، عضو المكتب التنفيذي للهيئة المسيرة للمنافسة والناطق الرسمي باسم الرابطة: أن المكتب الفدرالي ناقش خلال الاجتماع المنعقد اليوم الخميس قرار المقاطعة الذي اتخذته أندية الرابطة المحترفة الثانية يوم أمس الأربعاء، وأكد رفضه لتأجيل مقابلات هذه الجولة وكذا للقرار المتخذ من قبل الأندية ".

ويبدو أن الضغط سيزداد أكثر مع رفض المكتب الفدرالي لقرار أندية الرابطة الثانية، مقاطعة الجولة الـ 20 من عمر بطولة الرابطة الثانية خلال الاجتماع الذي عقدوه أمس الأربعاء بمشاركة 14 ناديا من بين الـ16 المنشطة، وهو القرار الذي اتخذ بسبب المشاكل المالية التي تتخبط فيها جل فرق هذا القسم.

وأضاف بلقيدوم :" بالنسبة للرابطة، فانّ البرنامج يبقى نفسه والجولة الـ20 مقررة ليوم السبت، والقانون الخاص بمثل هاته الحالات سيطبق بصرامة (...) ما يعني أن الفرق الغائبة يوم السبت، ستعلن خاسرة على البساط مع خصم ثلاث نقاط من رصيدها، مثل ما طبق على فريق اتحاد الجزائر عند مقاطعته لمواجهة مولودية الجزائر في مرحلة الذهاب من بطولة الرابطة المحترفة الأولى".

وأضاف ذات المتحدث:" لا يمكننا بأي حال من الأحوال قبول مثل هذه التصرفات التي تزيد من تأزيم الوضعية (...) فنحن هنا لتمثيل الأندية والاستماع لانشغالاتها، من خلال تبني لغة حوار بناءة، لأنّ المشاكل لا تحل بمثل هذه المواقف والتصرفات".