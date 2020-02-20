سجلت فاتورة استيراد المنتجات الغذائية في الجزائر تراجعا بحوالي 6 % سنة 2019 مقارنة بـ2018، حسبما علم الخميس من المديرية العامة للجمارك الجزائرية.

وأوضحت الأرقام الإحصائية لمديرية الدراسات والاستشراف بالجمارك ان فاتورة الواردات في 2019 بلغت حوالي 8.07 مليار دولار مقابل 8.57 مليار دولار في 2018، مسجلة انخفاضا بأكثر من 501 مليون دولار اي بـ5.85 - %.

وأوضح ذات المصدر أن هذا الانخفاض راجع بشكل أساسي إلى تراجع واردات الحبوب والحليب ومنتجات الحليب والسكر والخضر.

كما عرفت بعض المواد الغذائية انخفاضا لكن ليس بنفس الحجم سيما فيما يخص الخضر والقهوة والشاي ومختلف المواد الغذائية المجهزة.

بالمقابل عرفت واردات فروع أخرى من المنتجات ارتفاعات على طول السنة الماضية ومقارنة بالسنة الفارطة.