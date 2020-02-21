ذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا الجديد قد ارتفع إلى 2236، وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس 75 ألفا و465.

وأوضحت اللجنة ، في بيان لها اليوم الجمعة، أن 18 ألفا و264 مصابا بالفيروس غادروا المستشفيات بعد تعافيهم من المرض، حتى أمس الخميس. وأشار البيان إلى أن العدد اليومي للمرضى الذين تعافوا من الفيروس وغادروا المستشفيات تجاوز نظيره للإصابات المؤكدة الجديدة لليوم الثالث على التوالي، حيث أظهرت أرقام اللجنة أن 2109 أشخاص خرجوا من المستشفيات بعد تعافيهم يوم أمس، وهو أعلى بكثير من عدد المصابين الجدد الذين تم تأكيد إصابتهم في اليوم نفسه، والذي بلغ 889 شخصا.

وأعلنت السلطات الصينية بإقليم خوبي، اليوم الجمعة، عن ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الإقليم إلى 2144 حالة، بعد تسجيل 115 حالة وفاة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة. وأشار البيان إلى أن 1451 شخصا تعافوا أمس من المرض، وتم إخراجهم من المستشفيات.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، قد صرح، أمس، خلال مؤتمر صحفي، بأن الإصابات بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" خارج الصين بلغت 1076 إصابة في 26 دولة، إلى جانب 7 حالات وفاة. وأضاف أن نصف الحالات المكتشفة خارج الصين كان على متن السفينة "دايموند برنسيس"، مشيرا إلى أن "عمل المنظمة الرئيسي يتمثل، إلى جانب مراقبة تطورات تفشي الفيروس الجديد، في التعاون مع البلدان والشركاء لتنسيق الاستجابة العالمية".

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة بالصين، أمس الخميس، أن عدد الوفيات بفيروس كورونا الجديد داخل البلاد ارتفع إلى 2118 شخصا. وأضافت أن عدد المصابين وصل إلى 74.5 ألف حالة، مشيرة إلى شفاء نحو 16 ألف شخص.

إيران: تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بكورونا

أحصيت إيران ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس "كوفيد-"19 ، حسب ما ذكر أمس الخميس المتحدث باسم وزارة الصحة، غداة الإعلان عن حالتي وفاة بالفيروس.

وقال المتحدث كيانوش جهنبور "في الإجمال تم إحصاء خمس حالات، أربع في قم (بينها حالتا الوفاة)، وحالة جديدة في أراك" المدينة التي تقع على بعد 125 كلم جنوب شرق قم.

وكانت وسائل إعلام محلية أعلنت الأربعاء وفاة شخصين من كبار السن من سكان مدينة قم (150 كلم جنوب طهران) بفيروس كوفيد-19، وذلك بعد ساعات قليلة من الإعلان عن أول حالتي إصابة مؤكدتين بهذا الفيروس في إيران.

ونشرت على مواقع التواصل الاجتماعي اتهامات للسلطات الإيرانية بإخفاء الحقيقة عن وضع انتشار الفيروس في إيران لعدم تثبيط تعبئة السكان للانتخابات التشريعية الجمعة، التي توقع عدد من المراقبين أن تشهد نسبة امتناع عالية.

كورونا تطال شرطة هونغ كونغ

أكدت السلطات في هونغ كونغ إصابة شرطي بفيروس "كورونا" وهو أول شرطي تثبت التحاليل انتقال العدوى له في المدينة، مع وضع عشرات آخرين من أفراد الشرطة في الحجر الصحي بسبب مخاوف من العدوى.

وأوضحت السلطات في هونغ كونغ في بيان، أن الشرطي الذي يبلغ من العمر 48 عاما كان قد حضر مأدبة مع 59 آخرين من أفراد الشرطة في الحي الغربي للمدينة يوم 18 فبراير الجاري، وأفاد بيان على الصفحة الرسمية لشرطة هونغ كونغ على فايسبوك أن جميع من حضر تلك المأدبة وضع في الحجر الصحي".

وأضاف البيان، "تشعر الشرطة بقلق بالغ إزاء الواقعة وتتعاون على نحو فعال مع إدارة الصحة". وأفادت السلطات إن هناك 69 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في هونغ كونغ بالإضافة إلى حالتي وفاة حتى الآن.

فيروس كورونا يفتك بنزلاء خمسة سجون في الصين

أعلنت وزارة العدل الصينية أن فيروس "كورونا" الجديد انتشر في 5 سجون، حيث تم تسجيل نحو 500 إصابة في هذه السجون.

وفي وقت سابق أعلنت السلطات الصينية في مقاطعة شاندونغ، أن فيروس "كورونا" انتشر في سجن "جين تشين" حيث تم تسجيل 200 إصابة بين نزلائه و7 إصابات بين موظفيه.

وقالت السلطات في بيان: "تفشى فيروس كورونا في سجن جين تشين بمقاطعة شاندونغ، وحتى 20 فبراير، تم تأكيد 207 حالات إصابة".

وأضاف البيان أنه تم إجراء اختبارات لـ 2077 شخصا لهم علاقة بالسجن، وتأكد إصابة 200 سجين و7 موظفين، وقد تم عزل المصابين وإخضاعهم للعلاج.

وأوضحت حكومة المقاطعة أنه في بداية الشهر الجاري ظهرت أعراض على المصابين مثل السعال، وبعد عزل أحد الموظفين في السجن بسبب هذه الأعراض والتأكد في وقت لاحق من أنه مصاب، قررت السلطات إجراء فحوص في السجن، لكن هذه الخطوة كانت متأخرة، وتمت إقالة مدير السجن.

وقد أعلنت السلطات الصينية، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة الوفيات بسبب فيروس "كورونا" إلى 2236 حالة، فيما تجاوز عدد المصابين 7500 مصاب خلال الـ24 ساعة الماضية.