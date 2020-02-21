* تدافع بين المتظاهرين ومصالح الأمن بسبب حجز الرايةالأمازيغية واستجواب حاملها قبل أن يخلى سبيلهم.

* أمام ساحة البريد المركزي.

*شارع ديدوش مراد قبل قليل.

* انطلاق مسيرة الجمعة الـ53 من الحراك بالعاصمة.

سيطوي الحراك الشعبي، اليوم، أول سنة من عمره ويستعد لدخول الثانية على أمل في بناء جزائر جديدة، وعشية الاحتفال بذكراه الأولى بدأ المواطنون في التجمع بساحات وشوارع العاصمة والمدن الأخرى الجزائرية، في جمعته الـ 53، في مسيرات لم تتوقف منذ الثاني والعشرين فبراير 2019، للمطالبة بالتغيير ورحيل الوجوه القديمة للنظام البوتفليقي وإطلاق سراح سجناء الرأي والسياسيين، وفي نفس الوقت تجديد العهد على مواصلة الحراك لغاية تحقيق جميع المطالب دون زيادة أو نقصان.