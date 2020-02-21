قال نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، أحمد شريفي، إن عدة تهم تلاحق النائبين عن حزب جبهة التحرير الوطني قدوري حبيب ومير محمد أبرزها استغلال العقار بطريقة غير قانونية، مؤكدا أن مكتب المجلس قد أحال اليوم ملفيهما على لجنة الشؤون القانونية.

وأوضح شريفي أن اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني ستنظر في التهم الموجهة للنائبين عن ولايتي وهران وتلمسان وتستمع لتبريراتهما لتحدد نوع التهم إن كانت كيدية أو غير كيدية، وكشف أن قضية النائبين متعلقة باستغلال العقار.