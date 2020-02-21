فاز الجزائريان سيليا خشني، وعبد الرحيم بوريس، بجائزة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الكبرى المشاركان بالمعرض الدولي الـ12 للاختراعات بالشرق الأوسط المقام بالكويت، عن "اختراع جهاز للتشويش على الطائرات بدون طيار".

كما فاز فريق البحث السعودي بالميدالية الذهبية مع مرتبة الشرف الأولى والميدالية البرونزية في براءتي اختراع "كاشف إيماءات العين" و"وسادة مراقبة وسلامة الأفراد داخل المركبات والمؤسسات".

ويتكون الفريق السعودي من الدكتور مسلم بن محمد الدوسري، والدكتور عبد الرحمن الربيعان، والدكتور رائد سليم البرادعي، والدكتور خالد القحطاني، وعبد الإله الصالح، وفلاج الشعيفاني، ومحمود أبوقتلة.

وحصل الفريق على المركز الثاني في "جائزة أمانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، و"درع تكريمي خاص مع الجائزة المالية".

كما فاز الكويتيون شريفة الفضالة، وسعاد البحر، وعامر العربيد، بجائزة النادي العلمي عن اختراع "نفايات متعددة لتصنيع الصلبوخ"، مناصفة مع مريم يوسف وفريقها من كلية الصيدلة بجامعة الكويت، عن "اختراع علاج جديد لأمراض الربو والسعال".

يذكر أن عدد المشاركين بالمعرض تجاوز 150 مخترعا ومخترعة من 41 دولة.